Англія

Досвідчений захисник підписав однорічний контракт із можливістю продовження ще на сезон.

Шеффілд Юнайтед оголосив про підписання досвідченого захисника Метта Доерті. 33-річний ірландець приєднався до команди на правах вільного агента після відходу з Вулвергемптона.

Контракт футболіста розрахований на один рік і містить опцію продовження ще на один сезон. За свою кар'єру Доерті провів майже 400 матчів за Вулвергемптон у двох періодах виступів за клуб. Також захисник грав за Тоттенгем та мадридський Атлетіко. У складі лондонської команди він провів три сезони, а у 2023 році ненадовго перебрався до Ла Ліги.

На міжнародному рівні Доерті провів понад 50 матчів за збірну Ірландії. Шеффілд Юнайтед у новому сезоні виступатиме в Чемпіоншипі, а досвідчений захисник має допомогти команді у боротьбі за повернення до елітного дивізіону. В минулому сезоні футболіст провів 15 матчей за вулвз.