Англійський арбітр Ентоні Тейлор вирішив завершити професійну суддівську кар'єру після 20 років роботи. Про це повідомляє ВВС.

"Судити матчі найвищого рівня було для мене величезною честю, але тиск у цій професії надзвичайний, а увага й прискіпливий контроль – постійні. Зараз настав слушний момент відійти вбік і з оптимізмом розпочати новий етап своєї кар’єри ", — сказав Тейлор.

Останнім матчем 47-річного англійця була зустріч 1/8 фіналу ЧС-2026 між збірними Іспанії та Португалії (1:0).

Тейлор розпочав свою кар'єру під егідою Футбольної ліги Англії у сезоні-2006/07, після чого у 2010 році вперше отримав призначення на матч АПЛ, де відпрацював 433 поєдинки.

За свою кар'єру Ентоні обслуговував велику кількість єврокубкових та міжнародних матчів, у тому числі працював на фіналах Ліги Європи, Клубного чемпіонату світу, Суперкубку УЄФА та Ліги націй.

Додамо, що до кар'єри арбітром Тейлор працював тюремним наглядачем.