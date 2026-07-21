Англія

За свою 20‑річну кар’єру арбітр відсудив 831 матч.

Англійський арбітр Ентоні Тейлор вирішив завершити професійну суддівську кар'єру після 20 років роботи. Про це повідомляє ВВС.

"Судити матчі найвищого рівня було для мене величезною честю, але тиск у цій професії надзвичайний, а увага й прискіпливий контроль – постійні. Зараз настав слушний момент відійти вбік і з оптимізмом розпочати новий етап своєї кар’єри ", — сказав Тейлор.

Останнім матчем 47-річного англійця була зустріч 1/8 фіналу ЧС-2026 між збірними Іспанії та Португалії (1:0).

Тейлор розпочав свою кар'єру під егідою Футбольної ліги Англії у сезоні-2006/07, після чого у 2010 році вперше отримав призначення на матч АПЛ, де відпрацював 433 поєдинки.

За свою кар'єру Ентоні обслуговував велику кількість єврокубкових та міжнародних матчів, у тому числі працював на фіналах Ліги Європи, Клубного чемпіонату світу, Суперкубку УЄФА та Ліги націй.

Додамо, що до кар'єри арбітром Тейлор працював тюремним наглядачем.