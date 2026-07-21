За свою 20‑річну кар’єру арбітр відсудив 831 матч.
Ентоні Тейлор, Getty Images
21 липня 2026, 19:40
Англійський арбітр Ентоні Тейлор вирішив завершити професійну суддівську кар'єру після 20 років роботи. Про це повідомляє ВВС.
"Судити матчі найвищого рівня було для мене величезною честю, але тиск у цій професії надзвичайний, а увага й прискіпливий контроль – постійні. Зараз настав слушний момент відійти вбік і з оптимізмом розпочати новий етап своєї кар’єри ", — сказав Тейлор.
Останнім матчем 47-річного англійця була зустріч 1/8 фіналу ЧС-2026 між збірними Іспанії та Португалії (1:0).
Тейлор розпочав свою кар'єру під егідою Футбольної ліги Англії у сезоні-2006/07, після чого у 2010 році вперше отримав призначення на матч АПЛ, де відпрацював 433 поєдинки.
За свою кар'єру Ентоні обслуговував велику кількість єврокубкових та міжнародних матчів, у тому числі працював на фіналах Ліги Європи, Клубного чемпіонату світу, Суперкубку УЄФА та Ліги націй.
Додамо, що до кар'єри арбітром Тейлор працював тюремним наглядачем.