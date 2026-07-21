Англія

Каноніри готові активувати клаусулу в розмірі 90 мільйонів євро за зірку збірної Іспанії, а також шукають підсилення у лінію захисту.

Керівництво лондонського Арсенала серйозно налаштоване посилити атакувальний потенціал команди перед новим сезоном. Як повідомляють джерела, головним пріоритетом Мікеля Артети на трансферному ринку став 24-річний вінгер Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс.

Інтерес канонірів до Вільямса значно зріс після того, як стало відомо про швидкий перехід вінгера Астон Вілли Моргана Роджерса до лондонського Челсі. Залишившись без однієї з трансферних цілей, Арсенал повністю перемкнув увагу на іспанську зірку.

Зазначається, що лондонці можуть підписати гравця за фіксовану суму у 90 мільйонів євро, яка прописана як клаусула (пункт про відступні) у його контракті з баскським клубом. Здійснити перехід буде непросто, адже до гравця також виявляють предметний інтерес каталонська Барселона та англійський Ліверпуль.

Нагадаємо, що напередодні Ніко у складі збірної Іспанії став чемпіоном світу. У фіналі підопічні де Ла Фуенте здолали Аргентину завдяки голу Феррана Торреса (1:0).

Паралельно з пошуками вінгера, Арсенал працює над укріпленням оборони. Очікується, що клуб може зробити пропозицію щодо захисника бірмінгемської Астон Вілли Езрі Конси.

За інформацією ЗМІ, Мікель Артета розглядає 28-річного гравця як ідеальну довгострокову заміну Бену Вайту на правому фланзі чи в центрі захисту. Цей потенційний трансфер має додати лондонцям необхідної глибини складу для боротьби на всіх фронтах у майбутньому сезоні.