Англія

Енцо Мареска готується до масштабної перебудови складу напередодні нового сезону.

Манчестер Сіті може провести одну з найбільших трансферних перебудов останніх років після відходу Пепа Гвардіоли. Кілька футболістів першої команди мають невизначене майбутнє, а клуб готовий розглядати пропозиції щодо частини складу. Про це повідомляє The Athletic.

Одним із головних питань залишається ситуація з Родрі. Контракт іспанського півзахисника розрахований до літа 2027 року, однак наразі він не продемонстрував готовності підписати нову угоду. Очікується, що сторони незабаром повернуться до переговорів.

Також Манчестер Сіті готовий розглянути відхід Матео Ковачича, Джеймса Траффорда та Ніко Гонсалеса. Крім того, під питанням залишається майбутнє Савіньйо, яким цікавиться Тоттенгем.

Невизначеність зберігається і навколо Омара Мармуша та Тіджані Рейндерса. Ще одним гравцем, чия ситуація привертає увагу, є Рубен Діаш — захисником цікавиться Реал. При цьому клуб не виключає продажі Калвіна Філліпса та Джека Гріліша, якщо надійдуть відповідні пропозиції.

Масштабна кількість можливих втрат змушує Манчестер Сіті активніше працювати на трансферному ринку. Клуб уже втратив кількох важливих виконавців, серед яких Бернарду Сілва, Джон Стоунз та Натан Аке, а головними напрямками для підсилення залишаються позиції правого захисника, центрального півзахисника та вінгера.

Водночас у Манчестер Сіті не планують просто замінити кожного футболіста, який залишить команду. Керівництво хоче провести точкове оновлення складу та сформувати нову версію команди перед наступним сезоном.