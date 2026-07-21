Норвезький форвард попросив агентів призупинити всі переговори щодо можливого трансферу.
Голанд, gettyimages
21 липня 2026, 13:35
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд
не має наміру змінювати клуб під час поточного літнього трансферного вікна. Про це повідомляє El Nacional
.
За інформацією джерела, норвежець попросив своїх агентів призупинити всі переговори
щодо можливого переходу та повністю зосередитися на виступах за містян. Голанд має контракт із Манчестер Сіті до літа 2034 року
, тому клуб не відчуває жодного тиску щодо його майбутнього.
Водночас повідомляється, що 2027 рік
форвард розглядає як можливий момент для переоцінки своєї кар’єри. Одним із потенційних варіантів продовження кар’єри в майбутньому залишається мадридський Реал
. В минулому сезоні футболіст зіграв 52 поєдинки, забив 38 голів та віддав 9 гольових передач. До цього була інформація, що Родрі хоче перейти до Реала
вже цього літа.