Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не має наміру змінювати клуб під час поточного літнього трансферного вікна. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, норвежець попросив своїх агентів призупинити всі переговори щодо можливого переходу та повністю зосередитися на виступах за містян. Голанд має контракт із Манчестер Сіті до літа 2034 року, тому клуб не відчуває жодного тиску щодо його майбутнього.

Водночас повідомляється, що 2027 рік форвард розглядає як можливий момент для переоцінки своєї кар’єри. Одним із потенційних варіантів продовження кар’єри в майбутньому залишається мадридський Реал. В минулому сезоні футболіст зіграв 52 поєдинки, забив 38 голів та віддав 9 гольових передач. До цього була інформація, що Родрі хоче перейти до Реала вже цього літа.