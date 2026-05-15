Німеччина

Легендарний німецький голкіпер підписав нову угоду з мюнхенським грандом.

Епоха Мануеля Ноєра в Мюнхені триває. Керівництво Баварії офіційно повідомило про підписання нового контракту з багаторічним лідером та першим номером команди. Згідно з оновленою угодою, досвідчений голкіпер захищатиме кольори клубу щонайменше до літа 2027 року.

Ману захищає кольори Баварії з липня 2011 року, відколи перебрався з гельзенкірхенського Шальке за 30 мільйонів євро. У поточному сезоні досвідчений страж воріт провів 36 матчів за клуб, у яких пропустив 39 м'ячів, а в 10 поєдинках зміг зберегти свої ворота «сухими

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що Ноєр може відновити кар’єру в збірній Німеччини перед ЧС-2026