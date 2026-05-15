Переговори між українським півзахисником та турецьким клубом перебувають на фінальній стадії.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці в соціальній мережі X поділився ексклюзивною інформацією щодо наступного клубу Маліновського. За даними джерела, українець близький до підписання угоди з турецьким Трабзонспором.

Наразі переговори між представниками гравця та керівництвом клубу перебувають на дуже просунутій, фінальній стадії. Турецький гранд пропонує досвідченому українському плеймейкеру контракт, який буде розрахований на три роки.

Маліновський приєднається до нової команди у статусі вільного агента. Його чинна угода з італійською Дженоа добігає кінця, гравець залишить генуезький клуб уже в червні.

Руслан Маліновський приєднався до генуезького клубу у серпні 2023 року. Тоді українець перейшов із французького Марселя на умовах річної оренди з правом викупу.

Гравець швидко адаптувався до схем головного тренера Альберто Джилардіно, тому вже наприкінці січня 2024 року Дженоа достроково активувала опцію викупу контракту, зробивши трансфер повноцінним за 7 мільйонів євро.