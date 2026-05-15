Челсі переживає важкий період, а керівництву найближчим часом доведеться визначитись щодо нового головного тренера. Розповідаємо, кого експерти очікують побачити на чолі лондонців.

Фаворитом є колишній тренер мадридського Реалу Хабі Алонсо. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.36-1.4. Його головним конкурентом є інший іспанець — Андоні Іраола. Його призначення оцінюється котируванням 5.5-6.0.

Також хороші шанси отримати роботу в Челсі у Філіпе Луїса. На такий розвиток подій можна поставити з коефіцієнтом 8.0-11.0.

Інші кандидати:

Марку Сілва — 10.0-13.0

Олівер Гласнер — 13.0-17.0

Сеск Фабрегас — 17.0-21.0

Френк Лемпард — 21.0

Хаві — 15.0-26.0

Дієго Сімеоне — 26.0

