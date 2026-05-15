Розповідаємо думку букмекерів.
Андоні Іраола, getty images
15 травня 2026, 18:00
Челсі переживає важкий період, а керівництву найближчим часом доведеться визначитись щодо нового головного тренера. Розповідаємо, кого експерти очікують побачити на чолі лондонців.
Фаворитом є колишній тренер мадридського Реалу Хабі Алонсо. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.36-1.4. Його головним конкурентом є інший іспанець — Андоні Іраола. Його призначення оцінюється котируванням 5.5-6.0.
Також хороші шанси отримати роботу в Челсі у Філіпе Луїса. На такий розвиток подій можна поставити з коефіцієнтом 8.0-11.0.
Інші кандидати:
Марку Сілва — 10.0-13.0
Олівер Гласнер — 13.0-17.0
Сеск Фабрегас — 17.0-21.0
Френк Лемпард — 21.0
Хаві — 15.0-26.0
Дієго Сімеоне — 26.0
