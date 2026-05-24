Англія

Молотобійці залишають елітний дивізіон вперше за 14 років.

14-річне перебування Вест Гема в англійській Прем'єр-лізі офіційно добігло кінця. В останній ігровий день сезону команда вилетіла до Чемпіоншипу, і навіть розгромна домашня перемога над Лідсом із рахунком 3:0 не змогла змінити цей сумний для лондонців підсумок.

Перед початком туру розклади для підопічних Нуну Ешпіріту Санту були вкрай складними: Вест Гем відставав від Тоттенгема на два очки та мав значно гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів. Молотобійцям була потрібна не лише власна перемога, а й обов'язкова поразка шпор у матчі проти Евертона.

Тому ще до стартового свистка на трибунах панувала атмосфера приреченості. Довгоочікувані голи та розбиті надії Перший тайм у виконанні господарів не вселяв оптимізму: за 30-градусної спеки гра команди виглядала млявою, а новини про те, що Тоттенгем вийшов уперед у своєму матчі, лише посилювали розчарування фанатів, яке вилилося у свист під час перерви.

Проте у другій половині зустрічі гравці Вест Гема зібралися. На 67-й хвилині Таті Кастельянос відкрив рахунок, влучно пробивши головою після подачі Джаррода Боуена з кутового. За 11 хвилин до кінця основного часу сам Боуен подвоїв перевагу, відправивши м'яч у дальній кут воріт точним ударом.

А вже у компенсований час Каллум Вілсон, який вийшов на заміну, довів рахунок до розгромного — 3:0. Господарі виконали своє завдання максимум, але дива на стадіоні Тоттенгем Готспур не сталося. Команда Роберто Де Зербі втримала переможний результат проти Евертона, гарантувавши собі збереження прописки в АПЛ та відправивши сусідів по місту у нижчий дивізіон.

Лідс завершує сезон на 14-му місці. Ця поразка перервала їхню чудову серію з восьми матчів без програшів, проте кінцівка кампанії дає фанатам команди Фарке надію на більш конкурентний виступ у наступному сезоні.

Вест Гем - Лідс 3:0

Голи: Кастельянос 67, Боуен 79, Вілсон 90+4