Німеччина

Нова угода розрахована до 2029 року.

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з захисником Конрадом Лаймером.

Нова угода з 29-річним австрійцем розрахована до літа 2029 року.

За даними ЗМІ, універсал за сезон зароблятиме близько 10 мільйонів євро, включаючи бонуси.

"Для мене це щось надзвичайно особливе — виходити на поле у футболці Баварії. Я вже неодноразово наголошував, який я щасливий у Мюнхені і що грати у футбол у цій команді приносить величезне задоволення. Я відчув це тут із першого ж дня.

Я можу допомогти команді на багатьох позиціях і хочу й надалі кожної секунди віддавати всього себе заради Баварії. З цією командою завжди можливо все, і я вже зараз із нетерпінням чекаю, коли сезон розпочнеться знову", – сказав Лаймер.

Минулого сезону Лаймер провів 47 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав 12 асистів. Також він відіграв чотири матчі за збірну Австрії на ЧС-2026, у яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Баварія представила виїзну форму на сезон-2026/27.