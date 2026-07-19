Англія

Норвезький клуб знову повернувся до кандидатури молодого шотландського нападника.

Норвезький Хам-Кам зацікавлений у підписанні нападника Астон Вілли Рорі Вілсона на правах оренди. Про це повідомляє Бен Джейкобс.



За інформацією джерела, клуб, який наразі посідає сьоме місце в чемпіонаті Норвегії, шукає заміну Маме Алассане Ніангу, який близький до переходу в Порту. Саме тому ХамКам знову звернув увагу на 20-річного шотландця.

Повідомляється, що норвежці вже намагалися підписати Вілсона взимку, однак тоді форвард вирушив в оренду до австрійського Штурма. Тепер клуб хоче орендувати гравця до завершення сезону, який закінчиться наприкінці року.

Раніше була інформація, що Ніколас Джексон може перейти до Астон Вілли.