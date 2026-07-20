Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Солідна компанія для хавбека збірної Іспанії.

Збірна Іспанії у фінальному матчі ЧС-2026 мінімально обіграла Аргентину (1:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник збірної Іспанії Родрі, завдяки чому він став 11 футболістом в історії, який зміг виграти чемпіонат світу, Лігу чемпіонів та Золотий м'яч.

30-річний хавбек став першим іспанцем із таким досягненням, а рекорд належить Бразилії – три гравці.

До Родрі подібне досягнення підкорилося Ліонелю Мессі, Усману Дембеле, Рівалдо, Кака, Роналдіньйо, Зінедіну Зідану, Паоло Россі, Герду Мюллеру, Францу Беккенбауеру та Боббі Чарльтону.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Аргентина.