Ліга конференцій

Перші матчі відбудуться у четвер, 23 липня.

УЄФА оголосив суддівські бригади на матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій-2026/27.

Перший матч між єврокубковим дебютантом — черкаським ЛНЗ та бельгійським Гентом довірили шведу Граніту Македончі, якому допоможуть Маркус Клітте та Ніклас Нюберг. Матч пройде у четвер, 23 липня, о 21:30.

Матч-відповідь Гент — ЛНЗ обслужить косовар Генц Нуза, якому допомагатимуть Фатмір Секірака та Паштріку Буррніку. Гра запланована на четвер, 30 липня, о 21.30.

Першу зустріч між житомирським Поліссям та датським Копенгагеном розсудить португалець Давід Да Сілва, помічниками якого призначені Тьягу Кошта та Карлуш Кампуш. Гра пройде у четвер, 23 липня, о 21:00.

Матч-відповідь Копенгаген — Полісся обслужить чех Марек Радіна, якому допоможуть Каміль Хаєк і Петро Каталік. Поєдинок пройде в середу, 29 липня, о 20.00.

Раніше стали відомі потенційні суперники ЛНЗ та Полісся у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.