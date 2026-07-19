Англія

Колишній захисник Ньюкасла може продовжити кар’єру у складі новачка АПЛ.

Галл Сіті досяг принципової домовленості щодо підписання Метта Таргетта. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс. 29-річний лівий захисник перебуває у статусі вільного агента після відходу з Ньюкасла, що дозволило Галлу швидко просунутися в переговорах.



За інформацією джерела, сторони вже погодили основні умови співпраці, а офіційне оголошення про трансфер очікується найближчим часом. У Галл Сіті розраховують, що досвідчений англієць допоможе зміцнити оборону команди та стане важливим елементом складу в новому сезоні. За минулий сезон футболіст зіграв 46 поєдинків в оренді за Мідлсбро, забив 4 голи та віддав 4 гольові передачі.