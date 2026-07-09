Англія

Француз приєднався до лондонського клубу на правах вільного агента.

Воротар Іллан Мельє поповнив склад Арсеналу, передає офіційний сайт клубу.

За даними BBC, контракт із 26-річним французом підписано за схемою "2+1". Клубну прописку Іллан змінив на правах вільного агента, ставши першим новачком лондонців під час літнього трансферного вікна-2026.

Останні сім років вихованець Лор'яна Мельє провів у Лідс Юнайтед. У футболці "білих" гравець пропустив 286 голів у 215-ти матчів, 70 з яких були "сухими".

У сезоні-2024/25 через нестабільні виступи головний тренер клубу Даніель Фарке виключив француза зі складу. Протягом минулої кампанії Іллан взяв участь лише в двох поєдинках молодіжної команди (U-21), в яких пропустив шість голів.

Раніше повідомлялося, що перехід Мельє дозволить його колезі за позицією Томмі Сетфорду залишити Арсенал на правах оренди. У той же час іншим воротарем "канонірів" цікавляться в Іспанії і Італії.