Україна

Молодий хавбек зазнав пошкодження на зборах.

Півзахисник Харкова Матвій Панченко отримав травму, через що пропустить старт нового сезону УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

20-річний українець пошкодив меніск на навчально-тренувальних зборах. Він вже переніс операцію і на відновлення йому знадобиться близько 3-4 місяців.

Минулого сезону Панченко провів п'ять матчів, у яких віддав дві гольові передачі. Також на його рахунку 24 матчі за команду U-19, у яких він забив шість голів та віддав сім аситів.

Раніше повідомлялося, що Харків продовжив контракт із Калюжним.