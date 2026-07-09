Англія

Досвідчений центрфорвард проведе в АПЛ щонайменше ще одну кампанію.

Центральний нападник Каллум Вілсон приєднався до Брентфорда, передає офіційний сайт клубу.

Контракт із 34-річним англійцем розраховано до кінця червня 2027 року. Гравець змінив клубну прописку на правах вільного агента.

Сезон-2025/26 Вілсон провів у Вест Гем Юнайтед. У 32-х матчах АПЛ Каллум відзначився сімома голами та одним асистом, що не допомогло клубу з Лондона уникнути першого з 2011 року вильоту до Чемпіоншипу.

Виступаючи за Ньюкасл Юнайтед і Борнмут центрфорвард записав на свій рахунок 88 результативних ударів і 23 гольові передачі в 239-ти поєдинках чемпіонату Англії.

Із "сороками" Вілсон виграв Кубок англійської ліги-2024/25. У дев'яти матчах за збірну Англії Каллум відзначився двома голами та одним асистом, зокрема взявши участь у чемпіонаті світу-2022.

Нагадаємо, першим літнім новачком Брентфорда став центрбек РБ Зальцбург, тоді як другим — фланговий нападник Бернлі.