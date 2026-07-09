Україна

Свого часу воротар провів за національну команду 18 матчів.

Воротар Георгій Бущан поспілкувався з пресслужбою Полісся після повноцінного переходу з Аш-Шабаба, передає офіційний сайт житомирян.

Клубну прописку 32-річний українець змінив на правах вільного агента. Його контракт із Поліссям розраховано до кінця червня 2028 року. У сезоні-2025/26 Бущан представляв клуб із Житомира на правах оренди.

"Між орендою й повноцінним контрактом для мене немає відмінності, тому що залишаюся в Поліссі, залишаюся в клубі, який має великі амбіції, і ці амбіції мені допомагають не зупинятися.

Якщо чесно, то не сказав своє я ще тут. Це було для мене так... Цей рік був тяжкий в плані кар'єри, але мене підкупив колектив та клуб, і президент клубу Геннадій Владиславович (Буткевич) своїми амбіціями, які підтверджують те, що мені треба залишитися. І ще не казати "до побачення", а продовжувати і продовжувати боротися за своє місце.

Я аналізував, чому рік був тяжкий, звісно, але є фактори, які спрацювали, і все. Поки я нічого не можу сказати.

Період в Аш-Шабабі? Нормально буду згадувати, і тільки емоції такі, нормальні емоції. Я побував в хорошому чемпіонаті, в хорошій команді. Так, не все вийшло, змінюється все так, по-футбольному, але я не можу нічого сказати поганого і тільки сказати Аш-Шабабу дякую і йти далі.

Мрія? Повернутися в збірну.

Перспективи Полісся в новому сезоні? Досить непогані, але нам треба працювати, треба працювати, тому що я був в командах, в котрих постійно треба результат, і кожен сезон — це новий виклик. І тобі треба підтверджувати свій статус. Це важко, але треба продовжувати "step by step", — передає офіційний сайт Полісся.

У футболці збірної України Бущан не виходив на поле з червня 2024 року (поразка з рахунком 1:3 від Польщі у Варшаві). У 18-ти матчах "синьо-жовтих" Георгій пропустив 30 голів, тричі зберігши ворота "сухими".