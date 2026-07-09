Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та Університатя.

Київське Динамо та Університатя Клуж зіграють перший матч кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Любліні.

Ігор Костюк залучив до стартового складу Кендзеру та Дубінчака на фланги оборони, тоді як Піхальонок, Бражко та Шапаренко гратимуть у центрі поля, а Редушко розташується ліворуч в атаці.

Динамо Київ: Нещерет — Кендзера, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Редушко.

Запасні: Ольховий, Суркіс, Вівчаренко, Коробов, Рубчинський, Шола, Гусєв, Малиш, Буяльський, Герреро, Тіаре, Герич.



Університатя: Міхаїл — Станоєв, Крістя, Коубіш, Кіпчу — Кодря, Драмме — Штефанеску, Бік, Менді — Макалу.