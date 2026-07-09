Англія

Сума угоди може сягнути приблизно 27 мільйонів євро.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Аякса Шоном Стером.

Угода з 18-річним нідерландцем розрахована до 2031 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 27 мільйонів євро з урахуванням всіх можливих бонусів.

Стер є вихованцем Аякса. Минулого сезону він провів 25 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл узгодив контракт із Гімараесом.