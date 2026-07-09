Сума угоди може сягнути приблизно 27 мільйонів євро.
Шон Стер, ФК Ньюкасл
09 липня 2026, 20:56
Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Аякса Шоном Стером.
Угода з 18-річним нідерландцем розрахована до 2031 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 27 мільйонів євро з урахуванням всіх можливих бонусів.
Стер є вихованцем Аякса. Минулого сезону він провів 25 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл узгодив контракт із Гімараесом.