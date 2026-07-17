Англія

"Лісники" готують покращений запит на трансфер 20-річного шведського півзахисника Тоттенгема у розмірі 53 мільйонів євро.

Шведський півзахисник Лукас Бергвалль, правами на якого володіє лондонський Тоттенгем, близький до зміни клубної прописки та переходу в інший клуб англійської Прем'єр-ліги — Ноттінгем Форест.

За повідомленням авторитетного видання The Telegraph, "лісники" готують нову пропозицію щодо трансферу скандинава, оскільки перший стартовий запит не влаштував керівництво "шпор".

Цього разу Ноттінгем Форест збирається запропонувати за Бергвалля близько 53 мільйонів євро. Шведа розглядають як пріоритетну та повноцінну заміну Елліоту Андерсону, який цього літа перебрався до Манчестер Сіті.

У сезоні-2025/26 20-річний хавбек провів 23 поєдинки в межах англійського чемпіонату. Він записав на свій рахунок один забитий м'яч та три результативні передачі.