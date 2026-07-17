Остаточне рішення щодо клубу Салаха може бути ухвалене вже найближчим часом.
Салах, gettyimages
17 липня 2026, 12:43
Майбутнє Мохамеда Салаха
досі залишається невизначеним. Агент єгипетського вінгера Рамі Аббас
прокоментував ситуацію, зазначивши, що остаточного рішення поки немає.
“Ми все ще не знаємо, де Мохамед гратиме наступного сезону… але, можливо, дізнаємося вже зовсім скоро " — сказав агент Салаха.
Слова агента лише підігріли інтерес до ситуації навколо одного з найкращих футболістів світу. Очікується, що визначеність щодо майбутнього Салаха може настати вже найближчим часом.
В минулому сезоні Мохамед Салах зіграв 41 поєдинок за Ліверпуль, який він покинув
в кінці сезону, після 9 сезонів в клубі. Нападник забив 12 голів та віддав 11 результативних передач.