Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Аргентини прокоментував підготовку до фіналу чемпіонату світу-2026.

Національна збірна Аргентини завершує підготовку до фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Воротар "альбіселесте" Еміліано Мартінес напередодні гри традиційно поспілкувався з представниками ЗМІ.

"Іспанія — це не лише Ламін Ямаль. У них чудовий тренер, який дуже добре знає наших гравців. У них чудова атмосфера всередині колективу, тому вони й виглядають, як чудова команда. Саме тому вони вийшли у фінал.

У них є свої сильні сторони, а у нас — свої, і, сподіваюсь, це буде матч, який запам'ятається вболівальникам.

На цьому чемпіонаті світу я отримую набагато більше задоволення, аніж на минулому. Я багато страждав після тих помилок, що стались у Саудівській Аравії, але тепер я краще граю ногами, швидше ухвалюю рішення...

Я не хочу приписувати собі якісь особисті заслуги, але я навіки залишусь удячний своїм товаришам по команді та аргентинському народу. Думаю, ви ще побачите мою посмішку у фіналі.

Усі лікарі перед початком турніру казали мені, що я не можу грати без операції на травмованій руці. Мені боляче кожного дня. Я знав це. Але я свідомо уникнув операції. Я стрибав за м’ячем однією рукою й інколи не міг тренуватись узагалі. Але після 1/8 фіналу справи потрохи пішли краще, і зараз я почуваюсь набагато більш упевненим.

Я зосереджений лише на перемозі, і ні на чому іншому. Цей фінал — командна робота. Важко передати те, через що нам довелось пройти. Іноді я плачу, просто згадуючи про це. Ми повинні насолоджуватись цим моментом.

Моє послання моїм товаришам по команді — насолоджуватись грою та готуватись до неї радістю, бо це — моменти, які ми пам’ятатимемо все життя", — заявив аргентинський виконавець.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться 19 липня, о 22:00.