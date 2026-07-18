Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Експерт у всіх питаннях висловився з приводу рішень тренера Англії.

Національна збірна Англії програла півфінальний матч чемпіонату світу-2026 Аргентині (1:2), маючи перевагу за рахунку станом на 85 хвилину.

Головного тренера "трьох левів" Томаса Тухеля чимало критикували після гри за надмірно захисний футбол одразу після забитого гола на 55 хвилині, і навіть на найвищому державному рівні знайшли реакцію рішення керманича англійців.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму останньому коментарі оцінив виступ Англії в цій грі.

"У Англії в атаці є чудовий гравець, із яким я грав у гольф, Гаррі Кейн, і, можливо, вони зробили помилку, коли змусили його грати в захисті.

Вони повели за рахунком і поставили свого найкращого гравця в захист? Це виглядає трохи дивно", — заявив американський президент.

Нагадаємо, що Англія зіграє в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2026 проти Франції 19 липня, опівночі.