Англія

Захисник Ліверпуля розповів про перші враження від роботи з новим наставником мерсисайдців.

Оборонець Ліверпуля Джо Гомес поділився думкою про нового головного тренера команди Андоні Іраолу, який очолив клуб цього літа.

За словами англійця, іспанський фахівець уже справив позитивне враження на футболістів, а команда з нетерпінням чекає початку нового сезону.

"Дуже, дуже добре. Він справляє враження справді приємної людини. Те, що він зробив у Борнмуті і як змусив команду грати, було дуже вражаючим. Думаю, ми всі з нетерпінням чекаємо спільної роботи й раді його приходу. Ми всі голодні до перемог і схвильовані тим, що чекає попереду", — сказав Гомес.

Іраола перебрався до Ліверпуля після успішної роботи з Борнмутом, який під його керівництвом фінішував шостим в англійській Прем'єр-лізі та здобув путівку до Ліги Європи.

Минулого сезону Гомес відіграв 33 матчі у всіх турнірах і записав на свій рахунок дві результативні передачі.