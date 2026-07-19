Оборонець Ліверпуля Джо Гомес поділився думкою про нового головного тренера команди Андоні Іраолу, який очолив клуб цього літа.

За словами англійця, іспанський фахівець уже справив позитивне враження на футболістів, а команда з нетерпінням чекає початку нового сезону.

"Дуже, дуже добре. Він справляє враження справді приємної людини. Те, що він зробив у Борнмуті і як змусив команду грати, було дуже вражаючим. Думаю, ми всі з нетерпінням чекаємо спільної роботи й раді його приходу. Ми всі голодні до перемог і схвильовані тим, що чекає попереду", — сказав Гомес.

Іраола перебрався до Ліверпуля після успішної роботи з Борнмутом, який під його керівництвом фінішував шостим в англійській Прем'єр-лізі та здобув путівку до Ліги Європи.

Минулого сезону Гомес відіграв 33 матчі у всіх турнірах і записав на свій рахунок дві результативні передачі.