Захисник Ліверпуля розповів про перші враження від роботи з новим наставником мерсисайдців.
Іраола, getty images
19 липня 2026, 10:50
Оборонець Ліверпуля Джо Гомес поділився думкою про нового головного тренера команди Андоні Іраолу, який очолив клуб цього літа.
За словами англійця, іспанський фахівець уже справив позитивне враження на футболістів, а команда з нетерпінням чекає початку нового сезону.
"Дуже, дуже добре. Він справляє враження справді приємної людини. Те, що він зробив у Борнмуті і як змусив команду грати, було дуже вражаючим. Думаю, ми всі з нетерпінням чекаємо спільної роботи й раді його приходу. Ми всі голодні до перемог і схвильовані тим, що чекає попереду", — сказав Гомес.
Іраола перебрався до Ліверпуля після успішної роботи з Борнмутом, який під його керівництвом фінішував шостим в англійській Прем'єр-лізі та здобув путівку до Ліги Європи.
Минулого сезону Гомес відіграв 33 матчі у всіх турнірах і записав на свій рахунок дві результативні передачі.