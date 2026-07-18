Англія

Команда Майкла Карріка розпочала передсезонну підготовку з мінімальної поразки (0:1).

Передсезонна кампанія Манчестер Юнайтед стартувала у столиці Фінляндії на очах у 20 000 глядачів. Попри виставлений Майклом Карріком сильний стартовий склад, червоні дияволи не змогли здолати валлійський Рексем, пропустивши єдиний гол наприкінці першого тайму.

Головна увага була прикута до Андрія Сантоса — першого літнього придбання манкуніанців. 22-річний півзахисник, який перейшов із Челсі, зайняв місце в центрі поля поруч із Мейсоном Маунтом. Ще до початку гри наставник команди не приховував свого задоволення новачком:

"Андрей дуже добре освоївся, він фантастичний персонаж. Він так швидко адаптувався і радий бути тут, це помітно неозброєним оком", — зазначив Каррік.

Сантос відразу включився у гру: У перші ж секунди він підстрахував голкіпера Тома Гітона, вибивши м'яч з-під тиску. Попри жорсткий стик із Льюїсом ОʼБраєном на 8-й хвилині, бразилець швидко оговтався і відповів блискучим ковзаючим підкатом проти того ж суперника.

Протягом тайму він продемонстрував відмінний діапазон передач і виграв низку важливих єдиноборств у напруженій грі. Юнайтед виступав без гравців, що брали участь у цьогорічному Чемпіонаті світу, включно з новачком Юрі Тілемансом та Бенджаміном Сеско.

Однак перший гострий момент залишився за ними: на 24-й хвилині Джошуа Зіркзе пробив поруч зі стійкою. Матч міг відкритися курйозним автоголом — на 36-й хвилині гравець Рексема Сем Сміт, захищаючись при кутовому, вдарив головою у власну поперечину.

Проте вже за кілька хвилин він реабілітувався сповна. Простріл Льюїса ОʼБраєна пройшов крізь ноги Гаррі Магуайру, і Сміт легким ударом відправив м'яч у сітку воріт — 1:0 на користь Рексема. Команда Філа Паркінсона, яка минулими вихідними вже розім'ялася в матчі проти польської Вісли, загалом виглядала гостріше. Бейлі Кадамартері неодноразово створював проблеми захисту манкуніанців.

У перерві Майкл Каррік повністю оновив склад, замінивши 11 гравців і випустивши на поле вихованців академії клубу. Їм належало пройти серйозне випробування проти основи Рексема, за який тепер грають такі досвідчені футболісти, як Конор Коуді та Кіффер Мур.

Молодь Юнайтед домінувала у володінні м'ячем, але мала серйозні проблеми зі створенням гольових моментів у низькому темпі гри. Воротар МЮ Радек Вітек врятував команду після небезпечного удару Девіса Кейлор-Данна.

У відповідь на 78-й хвилині Ітан Вітлі відгукнувся на навіс Гаррі Амасса, але голкіпер Ден Ворд парирував м'яч і нейтралізував подальше добивання від Ші Лейсі. На першій компенсованій хвилині Ден Гор впав у штрафному майданчику, проте суддя відхилив апеляції команди на пенальті.