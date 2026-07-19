Іспанія

Французький захисник дав зрозуміти, що повністю зосереджений на виступах за каталонський клуб.

Захисник Барселони Жюль Кунде висловився щодо свого майбутнього, фактично підтвердивши бажання залишитися в каталонському клубі.



В інтерв’ю DAZN француз заявив, що його головна мета — добре відпочити, повернутися до команди в оптимальній формі та провести ще сильніший сезон.



”Я хочу провести чудовий сезон. Спершу добре відпочити, щоб повернутися сильнішим, провести кращий сезон і максимально допомогти Барселоні. Я справді з нетерпінням цього чекаю", — сказав Кунде.

За минулий сезон французький захисник зіграв 47 поєдинків, забив 3 голи та віддав 4 гольові передачі. На трансферному ринку гравець оцінюється в в 61 млн євро. Раніше повідомлялось, що Баварія цікавилась Кунде.