Чилійський клуб уже визначив нового фаворита на позицію голкіпера.
Возінья, gettyimages
19 липня 2026, 20:20
Трансфер голкіпера збірної Кабо-Верде Возіньї
до Коло-Коло може не відбутися
. Про це повідомляє Фабріціо Романо
. За інформацією інсайдера, після чергового раунду переговорів сторони так і не змогли досягти домовленості, через що угода опинилася на межі зриву
.
У зв’язку з цим Коло-Коло
вже переключив свою увагу на іншого кандидата. Наразі головним претендентом на роль нового воротаря чилійського клубу вважається Сантьяго Меле
.
Остаточне рішення щодо трансферу має бути ухвалене найближчим часом, однак шанси Возіньї переїхати до Чилі значно зменшилися. В минулому сезоні голкіпер зіграв 19 поєднків за португальський Шавіш, який виступає в 2 лізі Португалії.