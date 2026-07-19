Трансфер голкіпера збірної Кабо-Верде Возіньї до Коло-Коло може не відбутися. Про це повідомляє Фабріціо Романо. За інформацією інсайдера, після чергового раунду переговорів сторони так і не змогли досягти домовленості, через що угода опинилася на межі зриву.

У зв’язку з цим Коло-Коло вже переключив свою увагу на іншого кандидата. Наразі головним претендентом на роль нового воротаря чилійського клубу вважається Сантьяго Меле.

Остаточне рішення щодо трансферу має бути ухвалене найближчим часом, однак шанси Возіньї переїхати до Чилі значно зменшилися. В минулому сезоні голкіпер зіграв 19 поєднків за португальський Шавіш, який виступає в 2 лізі Португалії.