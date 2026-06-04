Англія

Іспанський фахівець, який створив сенсацію з Борнмутом, замінив на посаді Арне Слота.

Ліверпуль офіційно повідомив про призначення Андоні Іраоли на посаду головного тренера. Іспанський наставник очолив мерсисайдський клуб після звільнення Арне Слота, розпочинаючи новий етап в історії червоних.

Іраола має намір перевезти із собою на нове місце роботи перевірених помічників, з якими він досяг успіху в попередньому клубі. Очікується, що разом з ним до Ліверпуля приєднаються фахівці з Борнмута: Пабло де ла Торре, Томмі Елфік, Шон Купер, Том Веббер.

Запрошення іспанського фахівця стало логічним кроком після його феноменальної роботи на Віталіті Стедіум. Іраола очолював Борнмут із 2023 року і за три сезони зумів вивести команду на абсолютно новий рівень.

Під його керівництвом колектив демонстрував постійний прогрес: фінішував на 12-му, 9-му і, зрештою, 6-му місці в АПЛ. Цей результат дозволив вишням вперше у своїй історії здобути путівку до єврокубків, пробившись до Ліги Європи.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Ліверпуль зумів виконати одне з ключових завдань — команда здобула у своєму активі 60 очок, посіла прохідне місце у верхній частині турнірної таблиці та кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.