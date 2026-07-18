Англія

Гравець Астон Вілли обрав інший лондонський клуб.

Челсі досягнув усної домовленості з Астон Віллою стосовно трансферу атакувального півзахисника Моргана Роджерса, передає видання The Athletic.

Пропозиція лондонців у розмірі 117 млн фунтів стерлінгів була прийнята клубом із Бірмінгема, хоча робота над угодою для 23-річного англійця триває. Очікується, що він підпише контракт, розрахований за схемою "6+1". Медогляд заплановано на понеділок, 20 липня.

Роджерс хоче перейти до Челсі. Привабили Моргана новий головний тренер "синіх" Хабі Алонсо й проєкт клубу.

Потенційний перехід поб'є як трансферний рекорд самих лондонців (Енцо Фернандес із Бенфіки, 106 млн фунтів стерлінгів на момент угоди в січні 2023 року), так і нещодавно встановлений в АПЛ Манчестер Сіті. Астон Вілла придбала Роджерса на початку лютого 2024 року в Мідлсбро за 7+8 млн. Клуб Чемпіоншипу розраховує на 20% коштів від імовірного майбутнього продажу виконавця.

На рахунку плеймейкера 31 гол і 29 асистів у 125-ти матчах за клуб із Бірмінгема. За збірну Англії він провів 21 поєдинок, в яких відзначився одним результативним ударом і трьома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що своїм пріоритетом серед флангових нападників Моргана зробив Арсенал.