Форвард "синіх" може посилити команду Унаї Емері після оренди у Баварії.
Ніколас Джексон Getty Images
19 липня 2026, 13:42
Нападник Челсі Ніколас Джексон може змінити клуб у літнє трансферне вікно, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного сенегальця зацікавлена Астон Вілла, яка намагалася підписати футболіста ще минулого літа.
Також наголошується, що головний тренер "левів" Унаї Емері особисто зацікавлений у трансфері гравця, з яким він працював у Вільярреалі.
Минулого сезону Джексон провів 34 матчі за Баварію на правах оренди — на його рахунку 11 голів та чотири асисти. Також Ніколас провів чотири матчі за ЧС-2026, у яких віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Челсі перехопив Роджерса в Арсеналу.