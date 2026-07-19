Англія

Форвард "синіх" може посилити команду Унаї Емері після оренди у Баварії.

Нападник Челсі Ніколас Джексон може змінити клуб у літнє трансферне вікно, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного сенегальця зацікавлена ​​Астон Вілла, яка намагалася підписати футболіста ще минулого літа.

Також наголошується, що головний тренер "левів" Унаї Емері особисто зацікавлений у трансфері гравця, з яким він працював у Вільярреалі.

Минулого сезону Джексон провів 34 матчі за Баварію на правах оренди — на його рахунку 11 голів та чотири асисти. Також Ніколас провів чотири матчі за ЧС-2026, у яких віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Челсі перехопив Роджерса в Арсеналу.