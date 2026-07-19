Туреччина

Шотландський гравець уклав чотирирічну угоду з клубом турецької Суперліги після феноменального сезону, який кардинально змінив його життя.

Шотландський Мотервелл офіційно повідомив про продаж свого 26-річного півзахисника Елліота Ватта до турецького клубу Самсунспор. Сума трансферу за згодою сторін залишається нерозголошеною, проте відомо, що гравець підписав із новою командою довгостроковий чотирирічний контракт.

Новий клуб Ватта добре знайомий українським вболівальникам. Самсунспор став кривдником київського Динамона етапі ліги розіграшу Ліги Конференцій. У тому матчі турецький колектив здобув впевнену домашню перемогу з рахунком 3:0.

Уродженець Престона приєднався до Мотервелла минулого літа після відходу з Бертон Альбіон. Цей крок став справжнім проривом у його кар'єрі. Ватт провів феноменальний сезон: зіграв 42 матчі в усіх турнірах та допоміг команді посісти високе четверте місце у шотландській Прем'єр-лізі.

Колишній гравець молодіжної збірної Шотландії (U-21) не приховував емоцій та зворушливо попрощався з командою:

"Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб подякувати всім, хто був пов'язаний з клубом протягом останніх 12 місяців – 12 місяців, які змінили мою кар'єру та життя. Підтримка та позитив, які я відчув з першої хвилини прибуття, додали мені впевненості вчитися, вдосконалюватися та виступати", — заявив новачок.

Ватт також додав теплі слова на адресу вболівальників:

"Сподіваюся, мені вдалося викликати посмішку на обличчях фанатів. Ми з родиною будемо вічно вдячні та завжди будемо дивитися за іграми команди; сподіваюся, ми скоро повернемося – не думаю, що зможу надовго тримати своїх хлопців подалі від Фір Парку", — додав він.

Свій футбольний шлях Елліот Ватт розпочинав у системі Вулвергемптона. За свою кар'єру він встиг пограти за Карлайл Юнайтед, Бредфорд Сіті, Солфорд Сіті, Бертон, а також провів успішний період оренди в Сент-Джонстоні, що й привернуло увагу скаутів до його персони.

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