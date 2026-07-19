Англія

Сороки вважаються фаворитами у боротьбі за Лукаса Бергвалля, але остаточне рішення залишається за лондонським клубом.

Ньюкасл активізував переговори щодо трансферу півзахисника Тоттенгема Лукаса Бергвалля та зробив серйозний крок до його підписання.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, клуб із Сент-Джеймс Парк готовий заплатити за 20-річного шведа 60 мільйонів євро. Саме така сума, на думку керівництва Ньюкасла, може переконати Тоттенгем погодитися на продаж одного зі своїх найперспективніших футболістів.

Втім, лондонський клуб поки не визначився зі своєю позицією щодо можливого трансферу.

Бергвалль приєднався до Тоттенгема влітку 2024 року, перейшовши з Юргордена за 20 мільйонів євро. Відтоді він провів 78 матчів, забив 2 голи та віддав 9 результативних передач.

За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість шведського хавбека наразі становить 45 мільйонів євро.