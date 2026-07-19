Англія

Челсі готовий розглянути продаж аргентинця лише за надзвичайно вигідної пропозиції.

У сезоні-2025/26 Енцо Фернандес з'явився на полі в 54 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, 15 разів уразив ворота суперників та став автором 7 результативних передач.