Мадридський Атлетіко готує масштабну пропозицію щодо півзахисника Челсі Енцо Фернандеса. Про це повідомляє журналіст Саймон Філліпс. За інформацією джерела, іспанський клуб готовий запропонувати 140 мільйонів євро за чемпіона світу.

Повідомляється, що в Челсі не планують продавати Енцо, однак можуть розглянути його трансфер у разі надходження дійсно виняткової пропозиції. Нещодавно Фернандес висловився про можливий відхід з лондонського клубу. 

Наразі офіційної пропозиції ще не зроблено, однак інтерес Атлетіко до одного з ключових футболістів лондонського клубу залишається серйозним. У сезоні-2025/26 Енцо Фернандес з'явився на полі в 54 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, 15 разів уразив ворота суперників та став автором 7 результативних передач.