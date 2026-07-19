Челсі готовий розглянути продаж аргентинця лише за надзвичайно вигідної пропозиції.
Енцо Фернандес, gettyimages
19 липня 2026, 15:24
Мадридський Атлетіко
готує масштабну пропозицію щодо півзахисника Челсі Енцо Фернандеса
. Про це повідомляє журналіст Саймон Філліпс
. За інформацією джерела, іспанський клуб готовий запропонувати 140 мільйонів євро
за чемпіона світу.
Повідомляється, що в Челсі
не планують продавати Енцо, однак можуть розглянути його трансфер у разі надходження дійсно виняткової пропозиції. Нещодавно Фернандес висловився
про можливий відхід з лондонського клубу.
Наразі офіційної пропозиції ще не зроблено, однак інтерес Атлетіко до одного з ключових футболістів лондонського клубу залишається серйозним. У сезоні-2025/26 Енцо Фернандес з'явився на полі в 54 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, 15 разів уразив ворота суперників та став автором 7 результативних передач.