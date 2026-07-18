Англія

Плеймейкер "молодіжки" Атлетіко Насьйональ заявив про себе на Юнацькому чемпіонаті Південної Америки.

Атакувальний півзахисник Атлетіко Насьйональ U-20 Самуель Мартінес близький до зміни клубної прописки.

За даними видання The Athletic, Ліверпуль збирається викласти за 17-річного колумбійця 750 тисяч фунтів стерлінгів. Плеймейкер уже вирушив до Англії для владнання останніх формальностей, хоча остаточно батьківщину він залишить роком пізніше, тоді як Ліверпуль протягом цих 12-ти місяців контролюватиме розвиток гравця.

Мартінес відзначився трьома асистами в шести матчах Юнацького чемпіонату Південної Америки-2026, що проходив у Парагваї. Його результативні дії допомогли Колумбії виграти турнір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ліверпуль продовжив контракт із Домініком Собослаї.