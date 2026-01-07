Англія

Легендарний екснаставник збірної Англії був госпіталізований через проблеми зі здоров’ям.

Родина легендарного футболіста і тренера Кевіна Кігана повідомила, що 74-річному англійцю поставили діагноз рак. Про це йдеться в офіційній заяві близьких колишнього гравця.

Зазначається, що Кіган нещодавно був госпіталізований через постійні симптоми в ділянці живота. Після проведення медичних обстежень лікарі встановили онкологічний діагноз.

"Ці дослідження виявили діагноз рак, від якого Кевін проходитиме лікування", — повідомили в родині.

На новину відреагував Ньюкасл Юнайтед, опублікувавши слова підтримки на адресу своєї легенди:

Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.



King Kev. We're with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

"Бажаємо Кевіну повного та швидкого одужання. Король Кев — ми з вами на кожному кроці".

Кевін Кіган тісно пов’язаний із Ліверпулем та Ньюкаслом, за який він грав і двічі працював головним тренером. За свої футбольні заслуги він отримав прізвисько "Король Кев".