Колишній капітан і тренер збірної Англії вперше відкрито розповів про свій діагноз, поділився прогнозами лікарів та висловив бажання востаннє вийти до вболівальників на Сент-Джеймс Парк.

Дворазовий володар Золотого м'яча та один із найвидатніших діячів в історії англійського футболу Кевін Кіган зізнався, що в нього діагностували рак четвертої стадії. Про свою боротьбу з хворобою, яка вже поширилася на інші частини тіла, 75-річний екснападник розповів під час емоційного виступу в театрі та опері Тайн у Ньюкаслі, де публіка зустріла його тривалими оваціями.

Родина Кігана вперше натякнула на проблеми зі здоров'ям легенди у січні цього року, повідомивши про проходження додаткових обстежень через абдомінальні симптоми. Проте сам Кіган розкрив шокуючі деталі лише зараз.

За його словами, онкологію виявили випадково — під час сканування перед операцією, яку він мав перенести через автомобільну аварію. Лікарі запропонували Кігану новий метод лікування. Колишній футболіст зізнався, що очікував почути високі шанси на одужання, але реальність виявилася суворішою.

"Лікар сказав: "Кевіне, цей новий метод лікування має неймовірний відсоток успіху". Я запитав: "А який саме?" Він відповів: "33%". Я думав, що це буде 80% чи 90%. 33%! Але я все ще тут на даний момент", — розповів Кіган, жартуючи, що на зустріч із хворобою він ішов не сам, адже його лікар виявився палким уболівальником Ліверпуля.

Попри важкий діагноз, Кіган мріє про повноцінне прощання з уболівальниками Ньюкасла на рідному стадіоні Сент-Джеймс Парк. Він зізнався, що відчуває таку потребу, адже не мав змоги попрощатися з фанатами після свого скандального звільнення у 2009 році за часів правління колишнього власника Майка Ешлі.

На питання про можливе встановлення йому статуї біля арени клубу, Кіган відповів максимально відверто:

"Боюся, вам доведеться почекати, поки я помру. Я зовсім не проти статуй, які стоять зовні, але це не те, що має для мене велике значення. Моя статуя — це те, як ви мене приймаєте".

Ньюкасл, де Кіган є культовою та трансформаційною фігурою (саме він був натхненником команди Ентертейнерз, що боролася за чемпіонство у 1996 році), висловив йому цілковиту підтримку. У заяві клубу зазначається, що двері стадіону для Кевіна завжди відчинені:

"Його пристрасть, лідерство та зв'язок з клубом і містом сформували деякі з наших найпам'ятніших моментів. Кевіна завжди тепло вітатимуть на Сент-Джеймс Парк, і ми сподіваємося побачити його знову незабаром".

Авторитет Кігана настільки високий, що нинішній тренер сорок Едді Гау у 2021 році особисто звертався до нього за порадою щодо управління клубом.

Протягом своєї блискучої ігрової кар'єри Кевін Кіган став справжнім символом цілої епохи. З Ліверпулем (з 1971 р.) він виграв три титули Першого дивізіону, Кубок чемпіонів (1977), два Кубки УЄФА та Кубок Англії. Виступаючи за німецький Гамбург, він двічі поспіль здобував Золотий м'яч (1978,1979) та грав у фіналі Кубка європейських чемпіонів.

Також захищав кольори Сканторп Юнайтед, Саутгемптона та Ньюкасла. За збірну Англії забив 21 гол у 63 матчах. Після завершення ігрової кар'єри у 1984 році Кіган став успішним менеджером, очолюючи Ньюкасл, Фулгем, Манчестер Сіті та національну збірну Англії.

Крім того, він запам'ятався яскравим позафутбольним життям: від зйомок у телерекламі (зокрема лосьйону після гоління з боксером Генрі Купером) та соціальних роликах до випуску поп-синглу Head Over Heels in Love, який у 1979 році сягнув 31-го місця у британських чартах.