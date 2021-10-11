U-21

Наставник молодежной сборной Украины поделился своими ожиданиями накануне встречи с Фарерскими островами.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла Евро-2023 против Фарерских островов.

"Фарерские острова — достаточно неуступчивая команда. Скандинавский стиль у нее присутствует. Они хорошо ведут борьбу и держат хороший темп. Пока счет 0:0 любой команде с ними сложно играть. Опасны при стандартных положениях – их нужно исключить.

Еще при жеребьевке мы проанализировали эту команду. Мы знаем сейчас, что слабых команд нет. Уровень команд выравнивается. Еще зимой знали, что Фареры обыгрывали и Россию, Израиль, просто так они очки не отдают. Со сборными Франции и Северной Македонии они сыграли вничью. Это достаточно крепкая команда, с которой нужно максимум усилий приложить. Если команда не будет полностью сконцентрирована, выйдет на поле спустя рукава, то будет иметь большие проблемы.

Состояние игроков? Все в команде здоровы, желают реабилитироваться после неудачной игры с французами. Из потерь – красная карточка Таловерова, который пропускает игру, а так все хорошо.

Костяк для молодежной команды? Мы обязаны искать молодых талантов, поэтому это и есть молодежная сборная. Прекрасно понимаем, что в национальной команде есть футболисты, которые нам подходят, но мы даже не разговаривали на эту тему, чтобы оттуда выдергивать их сюда. Они уже перешли на тот уровень, где должны доказывать свою состоятельность в основной сборной Украины.

Подбор игроков? Что касается футболистов, мы подбираем группу игроков под наше виденье. Я доволен игроками и их отношением к делу. Постепенно мы будем двигаться в том направлении, и не нужно сейчас посыпать голову пеплом – говорить, что мы проиграли Франции и все так плохо. Если спокойно проанализировать, то не нужно думать, что у нас не плохо. Может быть, результат игры с Францией (0:5 — прим.), который нас немного угнетает. Я ребятам сказал после игры – они не хуже тех, которые играют во Франции. Да, есть некоторые нюансы – когда 12 игроков играют в командах уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы, а не просто сидят на скамейках. Они в тонусе, могут прибавить, когда нужно.

Считаю, что наши ребята талантливее их, но на сегодня у них не тот тонус, они не могут повышать ритм игры. В этом и есть проблема, но это все исправимо. Начнут они играть в своих клубах, еврокубках – поверьте, эта команда многого может добиться", — сказал Ротань на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч между молодежными сборными Украины и Фарерских островов пройдет завтра, 12 октября в Запорожье. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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