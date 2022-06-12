U-21

До вашої уваги пряма трансляція матчу плей-офф за участі молодіжної збірної України.

В рамках десятого туру групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 збірна України серед юнаків віком до 21 року в Армавірі зустрінеться із однолітками Вірменії.

Пропонуємо до вашої уваги пряму відеотрансляцію матчу.

Відзначимо, що Україна достроково забезпечила собі другу сходинку турнірної таблиці, і наразі поступається Франції шістьма очками.

Старт матчу Вірменія — Україна запланований на 18:00 за київським часом.