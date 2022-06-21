U-21

У плей-офф візьмуть участь вісім національних команд.

Сьогодні, 21 червня, пройде жеребкування плей-офф кваліфікації молодіжного Євро-2023, у якому візьме участь збірна України.

Сліпе жеребкування пройде в Ньйоні і почнеться о 14:00 за київським часом. Відеотрансляцію можна буде переглянути на офіційному сайті УЄФА.

У фінальній частині турніру візьмуть участь 16 збірних — Румунія та Грузія, як господарі, а також ще 14 національних команд, які приєднаються до них за результатом відбіркового етапу (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф).

Учасники фінального турніру: Румунія, Грузія, Бельгія, Англія, Франція, Німеччина, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Італія, Швейцарія.

Учасники плей-офф: Україна, Чехія, Ісландія, Ізраїль, Словаччина, Хорватія, Ірландія, Данія.

Нагадаємо, Україна посіла друге місце в групі Н, поступившись першим рядком Франції, у якого виявилося на три очки більше після 10 матчів.

Найкращою командою, яка посіла друге місце, стала Швейцарія, яка виграла п'ять матчів та двічі зіграла внічию за різниці м'ячів 14-6.

Зазначимо, що фінальний турнір Євро-2023 пройде у червні-липні 2023 року, а матчі плей-офф – 19-27 вересня 2022 року.