U-21

Під час процедури жеребкування 52 команди були розподілені по дев'яти групах.

Сьогодні, 2 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбіркового турніру молодіжного Євро-2025. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У відбірному турнірі візьмуть участь 52 збірні, а Словаччина на правах господаря вже має путівку до фінальної частини турніру.

Відповідно до рейтингу УЄФА команди були поділені на шість кошиків, а Україна була в другому.

За підсумками жеребкування Україна потрапила до групи F, де зіграє проти Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу.

Результати жеребкування Євро-2025:

Група А: Італія, Ірландія, Норвегія, Туреччина, Латвія, Сан-Марино.

Група В: Іспанія, Бельгія, Шотландія, Угорщина, Казахстан, Мальта.

Група С: Нідерланди, Швеція, Грузія, Північна Македонія, Молдова, Гібралтар.

Група D: Німеччина, Польща, Ізраїль, Болгарія, Косово, Естонія.

Група E: Румунія, Швейцарія, Фінляндія, Албанія, Чорногорія, Вірменія.

Група F: Англія, Україна, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан, Люксембург.

Група G: Португалія, Хорватія, Греція, білорусь, Фарерські острови, Андорра.

Група H: Франція, Австрія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Кіпр.

Група I: Данія, Чехія, Ісландія, Уельс, Литва.

У фінальній частині Євро-2025 виступатимуть 16 команд: Словаччина та ще 15 збірних, що приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плей-оф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

Для матчів відбірного турніру виділено п'ять ігрових вікон у 2023 році: 20-28 березня, 12-20 червня, 4-12 вересня, 9-17 жовтня, 13-21 листопада. 2024 року ще три вікна: 18-26 березня, 2-10 вересня, 7-15 жовтня. Плей-оф відбудеться з 11 по 19 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21).