U-21

Початок заходу запланований на 19:00 за київським часом.

Сьогодні, 20 червня, відбудеться прес-конференція головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня напередодні матчу групового етапу Євро-2023 проти Хорватії.

Захід у Бухаресті, де пройде матч Євро-2023, розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, вже завтра, 21 червня, Україна розпочне свій шлях на Євро-2023 матчем проти Хорватії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET — ПРЕМІУМСПОНСОРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ