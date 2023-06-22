Молодіжні збірні Франції та Італії зіграють поміж собою в рамках першого туру чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі Клуж-Арени в місті Клуж-Напока.

Сільвен Ріполь, на тлі перемоги над Іспанією (0:0), залучив до стартового складу Шевальє до рамки воріт, тоді як Калулу, Баде та Нкунку повернулись до трійки захисту, а Тюрам, Какере та Коне утворили трійку в центрі поля.

Паоло Ніколато, у порівнянні з перемогою над Україною, використав із перших хвилин Каренсеккі у воротах, тоді як Скальвіні зіграє в центрі трійки захисту, а Ровелла та Тоналі повернулись до центру поля. Пеллегрі та Камб'ягі гратимуть в атаці.

Франція U-21: Шевальє — Калулу, Баде, Люкеба, Нкунку — Тюрам, Какере, Коне — Баркола, Калімуендо, Гуїрі.

Запасні: Мельє, Баїч, Сімакан, Ларусі, Ле Фе, Шеркі, Жандре, Шотар, Адлі, Діакіте, Олісе.

Італія U-21: Карнесеккі — Околі, Пірола, Скальвіні — Белланова, Річчі, Ровелла, Тоналі, Удоджі — Пеллегрі, Камб’ягі.

Запасні: Капріле, Тураті, Парізі, Ловато, Еспозіто, Коломбо, Чіттадіні, Бове, Ньонто, Канчелльєрі, Кам’язо, Міретті.

Гра Франція U-21 — Італія U-21 почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.