Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи D, у якому зіграють Франція U-21 та Італія U-21.
П'єр Калулу (ліворуч) та Сандро Тоналі, Getty Images
22 червня 2023, 20:52
Молодіжні збірні Франції та Італії зіграють поміж собою в рамках першого туру чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі Клуж-Арени в місті Клуж-Напока.
Сільвен Ріполь, на тлі перемоги над Іспанією (0:0), залучив до стартового складу Шевальє до рамки воріт, тоді як Калулу, Баде та Нкунку повернулись до трійки захисту, а Тюрам, Какере та Коне утворили трійку в центрі поля.
Паоло Ніколато, у порівнянні з перемогою над Україною, використав із перших хвилин Каренсеккі у воротах, тоді як Скальвіні зіграє в центрі трійки захисту, а Ровелла та Тоналі повернулись до центру поля. Пеллегрі та Камб'ягі гратимуть в атаці.
Франція U-21: Шевальє — Калулу, Баде, Люкеба, Нкунку — Тюрам, Какере, Коне — Баркола, Калімуендо, Гуїрі.
Запасні: Мельє, Баїч, Сімакан, Ларусі, Ле Фе, Шеркі, Жандре, Шотар, Адлі, Діакіте, Олісе.
Запасні: Капріле, Тураті, Парізі, Ловато, Еспозіто, Коломбо, Чіттадіні, Бове, Ньонто, Канчелльєрі, Кам’язо, Міретті.
Італія U-21: Карнесеккі — Околі, Пірола, Скальвіні — Белланова, Річчі, Ровелла, Тоналі, Удоджі — Пеллегрі, Камб’ягі.
Гра Франція U-21 — Італія U-21 почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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