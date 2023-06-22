U-21

Завершились чергові матчі стартового туру молодіжного чемпіонату Європи.

Сьогодні, 22 червня, відбулися чергові матчі стартового туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи до 21 року.

У першій грі у рамках групи С збірна Німеччини не змогла обіграти Ізраїль. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Вже на другій хвилині німці здобули право на пенальті, але Юссуфа Мукоко не зміг його реалізувати. Потім на 20 хвилині Дор Тургеман вивів ізраїльтян вперед, але через шість хвилин Ян-Аурель Людгер Біссек зрівняв цифри на табло.

Додамо, що з кінця першого тайму Ізраїль грав у меншості після вилучення Едена Карзєва на другій доданій хвилині. На 80 хвилині німці вдруге отримали право пробивати пенальті, але Джесік Нганкам не реалізував свій шанс.

Німеччина U-21 — Ізраїль U-21 1:1

Голи: Біссек, 26 — Тургеман, 20.

Німеччина: Атуболу — Нец (Вайсгаупт, 86), Матрічіані, Біссек, Вагноман — Штіллер, Кайтель (Мартель, 82), Краусс — Гусейнбашич (Нганкам, 72) — Мукоко (Вайпер, 82), Шаде.

Ізраїль: Перец — Ревіво, Коен, Джабер, Лемкін — Глух (Лаюс, 85), Білеві (Бар, 46), Гандельман, Азулай (Халаїлі, 75) — Тургеман (Горно, 64).

Попередження: Матрічіані, Штіллер — Гандельман, Карзев, Коен, Ревіво,

Вилучення: Карзев, 45+2 (друге попередження).

На 2 хвилині Юссуфа Мукоко (Німеччина) не реалізував пенальті.

На 80 хвилині Джессік Нганкам (Німеччина) не реалізував пенальті.

У другій грі у цій же групі Англія обіграла Чехію з рахунком 2:0. Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 47 хвилині Джейкоб Ремзі скористався передачею від Ентоні Гордона. Потім у компенсований час до другого тайму своїм шансом скористався Еміль Сміт-Роу.

Чехія U-21 — Англія U-21 0:2

Голи: Ремзі, 47, Сміт-Роу, 90+4.

Чехія: Ярош — Цедідла, Гранач, Вітік, Габріел — Чера, Калоч (Валента, 81) — Кушей (Юрасек, 60), Жамбурек (Данек, 66), Шулц (Карабец, 66) — Сейк (Філа, 66).

Англія: Траффорд — Ааронс (Джонсон, 88), Гарвуд-Белліс, Гарнер, Колвілл — Гіббс-Вайт (Елліотт, 88), Ремзі, Джонс, Гомес (Скіпп, 79) — Гордон (Арчер, 79), Мадуеке (Сміт-Роу, 79).

Попередження: Сейк, Шулц, Карабец — Гордон, Ааронс, Габбс-Вайт, Ремзі.

У групі D Швейцарія була сильнішою за Норвегію з рахунком 2:1. Норвежці відкрили рахунок зусиллями Еміля Конрадсена Сейде, але потім пропустили двічі. Авторами голів у швейцарців стали Дан Ндоє та Кастріот Імері.

Норвегія U-21 — Швейцарія U-21 1:2

Голи: Сейде, 19 — Ндоє, 36, Імері, 56.

Норвегія: Крістіансен — Вольфе, Даланн, Геггейм, Себулонсен — Конрадсен Сейде (Джатта, 74), Зафейріс (Нуса, 74), Маннсверк (Кітолано, 46), Гове — Ботгейм (Сахрауї, 90+1), Бобб (Крістенсен, 90+1).

Швейцарія: Саїлі — Омерагич (Кроніг, 82), Бурх, Стергіу, Блум — Імері (Фонмоос, 82), Яшарі, Зом, Ндоє (Ді Джусто, 90+1) — Рідер (Малеш, 90+1), Стоїлкович (Амдуні, 60).

Попередження: Гове — Бурх, Рідер.

Нагадаємо, сьогодні увечері, 22 червня, відбудеться заключний матч першого туру, у якому зіграють збірні Франції та Італії. Початок о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.