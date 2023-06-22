Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 22 червня 2023 року, 19:00.
Німеччина U-21 — Ізраїль U-21, Getty Images
22 червня 2023, 22:50
Збірна Німеччини у матчі стартового туру молодіжного Євро-2023 не змогла обіграти Ізраїль (1:1).
У складі німців результативним ударом відзначився Біссек, а у суперника – Тургеман.
При цьому німці двічі отримували право на пробиття пенальті, але обидва рази не змогли вразити ворота. З одинадцятиметрової позначки не змогли забити Мукоко та Нганкам.
Також додамо, що з кінцівки першого тайму ізраїльтяни грали в меншості після видалення Карзева за друге попередження.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Німеччина U-21 — Ізраїль U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:
Німеччина U-21 — Ізраїль U-21 1:1
Голи: Біссек, 26 — Тургеман, 20.
Німеччина: Атуболу — Нец (Вайсгаупт, 86), Матрічіані, Біссек, Вагноман — Штіллер, Кайтель (Мартель, 82), Краусс — Гусейнбашич (Нганкам, 72) — Мукоко (Вайпер, 82), Шаде.
Ізраїль: Перец — Ревіво, Коен, Джабер, Лемкін — Глух (Лаюс, 85), Білеві (Бар, 46), Гандельман, Азулай (Халаїлі, 75) — Тургеман (Горно, 64).
Попередження: Матрічіані, Штіллер — Гандельман, Карзев, Коен, Ревіво,
Вилучення: Карзев, 45+2 (друге попередження).
На 2 хвилині Юссуфа Мукоко (Німеччина) не реалізував пенальті.
На 80 хвилині Джессік Нганкам (Німеччина) не реалізував пенальті.