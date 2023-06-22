U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 22 червня 2023 року, 19:00.

Збірна Німеччини у матчі стартового туру молодіжного Євро-2023 не змогла обіграти Ізраїль (1:1).

У складі німців результативним ударом відзначився Біссек, а у суперника – Тургеман.

При цьому німці двічі отримували право на пробиття пенальті, але обидва рази не змогли вразити ворота. З одинадцятиметрової позначки не змогли забити Мукоко та Нганкам.

Також додамо, що з кінцівки першого тайму ізраїльтяни грали в меншості після видалення Карзева за друге попередження.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Німеччина U-21 — Ізраїль U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Німеччина U-21 — Ізраїль U-21 1:1

Голи: Біссек, 26 — Тургеман, 20.

Німеччина: Атуболу — Нец (Вайсгаупт, 86), Матрічіані, Біссек, Вагноман — Штіллер, Кайтель (Мартель, 82), Краусс — Гусейнбашич (Нганкам, 72) — Мукоко (Вайпер, 82), Шаде.

Ізраїль: Перец — Ревіво, Коен, Джабер, Лемкін — Глух (Лаюс, 85), Білеві (Бар, 46), Гандельман, Азулай (Халаїлі, 75) — Тургеман (Горно, 64).

Попередження: Матрічіані, Штіллер — Гандельман, Карзев, Коен, Ревіво,

Вилучення: Карзев, 45+2 (друге попередження).

На 2 хвилині Юссуфа Мукоко (Німеччина) не реалізував пенальті.

На 80 хвилині Джессік Нганкам (Німеччина) не реалізував пенальті.