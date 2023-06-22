U-21

Франція U-21 в меншості зі скандальним суддівством та красивими голами втримала перемогу над Італією

У битві фаворитів квартету D на результат безпосередньо вплинула погана робота бригада арбітрів наприкінці гри.

Франція U-21 — Італія U-21, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Франція U-21 — Італія U-21 2:1

Голи: Калімуендо, 22, Баркола, 62 — Пеллегрі, 36



Франція U-21: Шевальє — Калулу, Баде, Люкеба, Нкунку — Тюрам (Шеркі, 65), Какере, Коне (Сімакан, 84) — Баркола (Олісе, 64), Калімуендо (Ваї, 79), Гуїрі (Адлі, 79).



Італія U-21: Карнесеккі — Околі, Пірола (Канчельєрі, 75), Скальвіні — Белланова, Річчі (Коломбо, 88), Ровелла (Міретті, 75), Тоналі, Удоджі (Парізі, 88) — Пеллегрі, Камб’ягі (Ньйонто, 46).



Попередження: Скальвіні, Ловато (не на полі) — Нкунку, Адлі



На 83-й хвилині був вилучений Лоїк Баде (Франція U-21) (грубе порушення).