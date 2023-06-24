Завершились матчі молодіжного Євро-2023.
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24 червня 2023, 21:23
Збірна Грузії U-21 протистояла одноліткам із Бельгії. Гол Цитаішвілі з передачі Гочолейшвілі допоміг грузинам не програти бельгійцям.
Грузія U-21 – Бельгія U-21 2:2
Голи: Цитаішвілі, 51, Гуліашвілі, 87 – де Кейпер, 15, Рамазані, 38.
У паралельному матчі молодіжні збірні Португалії та Нідерландів не зуміли виявити переможця.
Португалія U-21 – Нідерланди U-21 1:1
Голи: Алмейда, 20 – Броббі, 78.
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