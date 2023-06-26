U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 25 червня 2023 року, 21:45.

Збірна Франції в матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 змогла обіграти Норвегію навіть у резервному складі (1:0).

Єдиний м’яч на рахунку "Les Bleus" залишив за собою нападник англійського Крістал Пелес Майкл Олісе на початку другого тайму.

Для Франції в підсумку це був черговий крок до перемоги в групі, а Норвегія залишила в стороні сподівання на плей-оф. Також у групі D по три бали мають Італія та Швейцарія.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Норвегія U-21 — Франція U-21 0:1 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Норвегія U-21 — Франція U-21 0:1

Гол: Олісе, 57

Норвегія U-21: Классон — Себулонсен, Геґґгейм, Даланн, Фур-Г’єльде (Вольфе, 81) — Бобб (Сейде, 77), Гове, Кітолано, Зафейріс (Сольбаккен, 81) — Ботгейм (Джатта, 77), Нуса.

Франція U-21: Шевальє — Діакіте, Сімакан, Люкеба, Ларусі — Какере (Коне, 78), Шотар, Ле Фе (Шеркі, 60) — Олісе (Баркола, 65), Калімуендо (Ваї, 60), Адлі (Гуїрі, 60).

Попередження: Фур-Г'єльде, Джатта — Сімакан, Адлі.