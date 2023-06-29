U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 28 червня 2023 року, 21:45.

Збірна Швейцарії у матчі третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023 хоча й не змогла обіграти Францію, але все одно залишила за собою підсумкову другу сходинку квартету D.

Незадовго після початку матчу господарі пропустили гол із пенальті, щодо призначення якого до арбітра виникло чимало запитань, проте вже під завісу першої половини гри зуміли відновити рівновагу.

Це дало "Наті" неабиякий привід для оптимізму, проте не настільки ж великий, як факт пропущеного м’яча Італією в паралельній грі.

Завдяки цьому три команди групи, окрім Франції, увійшли до режиму мінітурніру, за підсумком якого матчі проти явного фаворита квартету перестали рахуватись, а Швейцарія таким чином виходила на другу сходинку завдяки більшій кількості забитих голів. Оскільки Італія зрештою програла, то навіть три пропущені м’ячі командою Патріка Рамена не мали особливого сенсу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Швейцарія U-21 — Франція U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Швейцарія U-21 — Франція U-21 1:4

Голи: Ндоє, 34 — Гуїрі, 16 (пен.), Баркола, 65, Шеркі, 76, Какере, 81

Швейцарія U-21: Саїпі — Блум (Мюллер, 86), Стергіу, Аменда, Вуїоз — Рідер, Яшарі — Маль (Зом, 71), Імері (Фонмоос, 77), Ндоє (Ді Джусто, 86) — Амдуні (Краснічі, 86).

Франція U-21: Шевальє — Калулу (Сімакан, 85), Баде, Люкеба (Діакіте, 86), Нкунку — Коне (Ле Фе, 19), Какере, Тюрам (Шотар, 70) — Шеркі — Баркола (Калімуендо, 86), Гуїрі.

Попередження: Ндоє.