U-21

Ізраїль у серії пенальті виборов першу путівку до півфіналу Євро-2023 в Грузії

Команди так і не змогли забити один одному впродовж основного та додаткового часу, після чого сильнішого визначала футбольна лотерея.

Грузія U-21 — Ізраїль U-21, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Грузія U-21 — Ізраїль U-21 0:0 (3:4 – пен.)



Грузія U-21: Мамардашвілі — Сазонов, Гелашвілі (Хвадагіані, 46), Каландадзе — Гочолеішвілі, Меквабішвілі, Гагнідзе (Гуліашвілі, 98), Азарові — Цитаішвілі (Моісцрапішвілі, 69), Гагуа, Давіташвілі.



Ізраїль U-21: Перец — Джабер (Халаїлі, 106), Лемкін, Коен, Хагаг — Азулай (Білеві, 80), Гандельман, Карцев (Гофмейстер, 51), Глух — Тургеман (Абу-Рамі, 112), Горно (Лаюс, 63).



Попередження: Цитаішвілі — Карцев, Перец, Тургеман, Гофмейстер, Абу-Румі